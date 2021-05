18 Maggio 2021

Per il rilancio delle aree verdi cittadine continua l'impegno delle associazioni di quartiere che aderiscono al progetto Futuro nel Verde. In questi giorni il Comune ha approvato due nuove convenzioni. Sotto i riflettori parchi a Ponte Pattoli e Santa Lucia. Le associazioni di zona, che hanno presentato due progetti di rilancio, hanno coinvolto anche le realtà scolastiche del territorio. A Santa Lucia, come spiegato nella determinazione dirigenziale 917 dell'area Governo del territorio del Comune, a muoversi è stata la Pro Loco che ha coinvolto la Direzione Didattica Secondo Circolo e le associazioni Asd Perugia Tennis Tavolo, Club Arcobaleno, Nausika-Laav per la tutela del grande parco di via Duranti. Sul piatto il progetto ParchiAmo, per sviluppare il processo di valorizzazione dell'area verde con attività aggregative inerenti ai giochi ed attività sportive, salute e prevenzione, gastronomia, tutela dell'ambiente. Una serie di iniziative accolte dal Comune che vede la presenza delle associazioni cittadine nei parchi come «un valido presidio per garantire la legalità ed evitare episodi di microcriminalità». A Ponte Pattoli invece, per l'area verde di via Croce-via Hugo, si è mobilitata l'Associazione PontePattolissima con il progetto Ponte Pattoli Insieme, anche questo ideato con l'obiettivo di sviluppare i temi dell'aggregazione, animazione, sport, giochi per bambini, valorizzazione del territorio, condivisione e cooperazione con gli abitanti del luogo, come riporta la determinazione 918 con cui si sblocca l'iter per la convenzione. Il progetto è stato presentato in collaborazione con l' Istituto Comprensivo Perugia 15.