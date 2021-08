Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

Nell'ambito del progetto Futuro nel Verde si allarga la rete delle collaborazioni fra istituzioni e associazioni.

L'ultimo patto per spingere sul rilancio e la cura del verde tocca l'area del Bosco didattico di Ponte Felcino. Per quella grande area naturalistica (45mila metri quadrati) il Comune ha approvato un accordo di collaborazione che vede al tavolo anche Afor, Amici del Bosco didattico e Pro Loco La Felciniana per «valorizzare l'intero impianto, renderlo fruibile alla cittadinanza nell'intero arco della giornata e nei giorni festivi, nel rispetto dei principi del progetto Futuro nel Verde, che mira ad incentivare forme di collaborazione con le associazioni, in un quadro di sussidiarietà orizzontale». L'accordo, approvato con una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio del Comune, definisce tutti gli aspetti legati al monitoraggio dell'area, ad una corretta manutenzione tecnica dell'intero impianto e delle serre, oltre che alla cura degli animali ed alla promozione di iniziative ed attività didattico ricreative «in considerazione dei principi di economicità di gestione, efficienza, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse». Inoltre, come evidenziato nell'atto «la presenza dell'associazione durante l'arco della giornata costituisce un valido presidio per garantire la legalità ed evitare episodi di microcriminalità». Insomma, più cura e sicurezza per quell'area dal grande valore ambientale. Lì ci sono circa 4mila specie arboree, arbustive ed erbacee, grandi serre (una è l'ex cupola della fontana Maggiore) e oltre 600 varietà di rose.

Riccardo Gasperini