24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







AMBIENTE

La Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni si muove per dare gambe all'idea di realizzare un'oasi per uccelli acquatici nel fiume Tevere. L'iniziativa, annunciata dal presidente Gianfranco Mincigrucci, è nata dopo l'arrivo del cigno reale che, come raccontato dal Messaggero da giorni, è diventato la mascotte di quartiere. A caldo c'è chi si è mosso per tutelarlo, installando lungo il fiume nella zona del ponte vecchio dei cartelli con cui viene chiesto di non dargli da mangiare del pane. La Consulta ora guarda più in grande e punta a coinvolgere le istituzioni per realizzare lì un'oasi umida, a protezione della mascotte e non solo. È stata avviata una raccolta firme (si possono depositare presso lo Zoogarden, ma c'è anche una raccolta itinerante). L'oasi proposta dalla comunità ponteggiana per l'area «si coniuga perfettamente con un ambiente sano che si fonda sul rispetto della fauna e della flora». La Consulta punta anche a regolamentare la pesca in quel tratto. Il nascente comitato cittadino sostiene l'idea «di realizzare l'oasi umida bandita alla pesca dove gli uccelli acquatici possano convivere in tranquillità e vivere in sicurezza da eventuali aggressioni che possono venire solo dall'uomo». L'obiettivo è far diventare l'area «un laboratorio biologico naturale di educazione ambientale a supporto didattico anche per le scuole».

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA