AMBIENTE

La città si prepara alla festa degli alberi, che sarà celebrata domenica e prevede eventi già da oggi. Ma il clima su questo fronte tutt'altro che sereno e così alla lunga lista di iniziative, alcune delle quali prevedono la messa a dimora di nuove piante, si aggiunge pure un momento di protesta, che andrà in scena prima. Domani pomeriggio a Madonna Alta, lungo via Martiri dei Lager dove sono stati tagliati alcuni pini e le querce piantate in sostituzione sono seccate nel giro di poco, è stato organizzato un sit-in silenzioso. Il comitato Ginkgo Biloba, che da mesi chiede una svolta sul verde della zona dopo l'avvio di lavori nell'area di Madonna Alta, pensa ad un «un momento di presenza, a distanza e con mascherina, per testimoniare la sensibilità al problema degli alberi abbattuti sani di cui via Martiri dei Lager fa da esempio». Nell'occasione i cittadini attenti alla cura del verde sottolineano ancora una volta che «nonostante solleciti a nuove messe a dimora, la situazione è rimasta invariata». Sono stati vari infatti gli appelli per rivedere una situazione definita più volte critica.

PIANTE DONATE

L'evento di protesta precederà di poche ore i tanti appuntamenti organizzati per domenica. Nell'occasione della festa degli alberi, alcune associazioni e società hanno donato al Comune 48 alberi destinati a diverse aree della città. Venti alberi dal gruppo Coop Centro Italia saranno piantati nel territorio dell'Ic Perugia 1 (Elce, Colle Umberto, Montegrillo, Ponte d'Oddi, Cenerente); 16 alberi da frutto e alcune piante di rose dall'Associazione Volontari e Amici del Bosco Didattico, in collaborazione con l'Ic Perugia 14, i commercianti ed alcune associazioni locali, saranno posizionate all'interno del Bosco Didattico; 10 piante donate da Afas sono destinate al parco Chico Mendez; una pianta dall'Associazione Alberi Maestri Aps con FilosofiAmo sarà piantata in via dei Filosofi; un albero donato dai Portieri di quartiere di Fontivegge, Bellocchio, Madonna Alta sarà posizionato al cva La Piramide.

GLI EVENTI

Fra gli eventi, oggi alle 10,30 alla Primaria Falcone-Borsellino (Ic 5) cerimonia di donazione e messa a dimora Dell'albero di Falcone da parte dei carabinieri forestali. Momenti di festa e di confronto sull'ambiente anche, dalle 10, anche a Colle Umberto con le scuole e l'associazionismo protagonisti (l'associazione Monti del Tezio inaugurerà la panchina rossa contro la violenza sulle donne). Domenica invece il Piedibus propone l'edizione speciale Sfogliando alberi e libri. Ritrovo alle 15,30 a Pian di Massiano (zona distributore Umbra Acque), sosta laboratoriale all'Angolo delle Farfalle dove verrà installato il cartello realizzato da Francesco Quintaliani, sosta al Chico Mendez dove verrà posizionata la casetta del Book Crossing.

Riccardo Gasperini

