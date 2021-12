Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Più di 900 studenti coinvolti in due progetti dedicati al tema della sostenibilità ambientale. A promuoverli l'associazione Green Heart presieduta da Antonino Chifari. Ieri mattina nella sala del consiglio comunale la presentazione alla presenza, fra gli altri, del sindaco Andrea Romizi. Al progetto In campo! Itinerari di cura del nostro territorio, rivolto alle scuole dell'infanzia e alle primarie, hanno aderito circa 900 alunni. Il secondo progetto Prospettive controtempo: scenari utopici per un futuro sostenibile, è stato ideato per il liceo artistico Bernardino di Betto.

Con il primo percorso è stato proposto un approfondimento sulla conoscenza e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, con particolare riferimento ad alcuni prodotti locali in collaborazione con aziende del territorio regionale. Alla base del concorso c'è la volontà di valorizzare la funzione educativa dell'ambiente esterno. L'outdoor education, infatti, consente di accrescere le capacità sociali dei bambini e permette lo sviluppo di una forma d'intelligenza fortemente adattiva: l'intelligenza naturalistica. Le scuole partecipanti al concorso realizzeranno elaborati grafico-pittorici o fotografici, messaggi originali sotto forma di slogan, manifesti, dialoghi, prodotti multimediali o testi informativi da consegnare entro il 12 aprile 2022. La proposta progettuale Prospettive controtempo è finalizzata, invece, a sottolineare il nesso fra legalità e tutela dell'ambiente, stimolando i ragazzi a riflettere su questo tema e a cercare soluzioni creative da proporre ai responsabili della politica per salvaguardare il pianeta dai pericoli che lo minacciano. I lavori sui temi proposti, individuali o di gruppo, saranno messi in mostra entro marzo 2022. Nell'occasione Chifari ha annunciato che sarà sostituita la stele della legalità danneggiata nei mesi scorsi al Percorso Verde.