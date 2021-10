Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:00

Scrittore, divulgatore scientifico e anchorman, per pragmatismo e stile diretto, è definito il geologo con la piccozza. Con questo strumento, Mario Tozzi ha attaccato anche i luoghi comuni del virus, affrontando la pandemia dal punto di vista ambientalistico e dell'evoluzione. Lo ha fatto nel libro Uno scomodo equilibrio (Mondadori) che domani alle 18 presenterà a Perugia (Basilica di San Pietro) nell'ambito di Umbrialibri con Ilaria Borletti Buitoni. Se la crisi sanitaria si allenta, quella climatica resta un tema centrale sul quale anche l'Umbria, a partire dal Trasimeno, è chiamata a riflettere, tra sostenibilità e turismo.

Professor Tozzi, qual è il messaggio chiave del suo libro?

«Affronto l'aspetto naturalistico ed evoluzionistico del virus, non quello sanitario. Mi chiedo, ad esempio, perché le ultime pandemie sono nate in un certo modo, evidenziando che tutto dipende dalle attività produttive, specie dalla deforestazione. Cerco di spiegare che virus e batteri non possono essere sconfitti o eliminati, ma va cercata una convivenza pacifica. Cerco di far riflettere sul fatto che gli uomini non possono essere gli unici abitanti della Terra che devono condividere con un contesto naturale vivo e sano; cosa che tendono a dimenticare di fare».

Pensa che limitazioni e sacrifici patiti causa Covid abbiano insegnato qualcosa a livello di senso civico?

«Non sono sicuro che ci siano dei cambiamenti significativi. A parole qualcosa è cambiato ma cambiamenti seri non ne vedo».

Pandemia e cambiamenti climatici condividono anche le stesse reazioni aggressive da parte dei leoni da tastiera.

«Un aspetto molto simile. Nel libro dedico una parte importante al metodo scientifico: sia la pandemia sia i cambiamenti climatici sono fenomeni fisici che vanno affrontati col metodo scientifico e lo devono fare gli scienziati scrivendo articoli su riviste specializzate. Invece ognuno dice la sua come se fosse un distillato di scienza che non è: su tale aspetto sono molto critico».

In Umbria preoccupano stato e prospettive del Trasimeno e alcuni cittadini temono un destino simile al lago d'Aral.

«Hanno ragione, perché il Trasimeno ha già una profondità scarsa e i prelievi hanno abbassato la falda che non lo rifornisce più. Inoltre, se cambiano le piogge e andiamo verso climi più secchi sarà sempre più difficile conservarlo in salute. L'Umbria è sempre stata considerata il cuore verde d'Italia e di fatto ancora lo è per molti versi, ma dovrebbe scegliere questa strada in modo più deciso».

In che modo?

«Senza puntare a improbabili numeri elevatissimi in qualsiasi campo. L'Umbria dev'essere un posto un po' da conquistare e una volta che ci si arriva ci si rimane più a lungo e ci si torna. Farsi prendere da un turismo mordi e fuggi non porta alcun vantaggio, se non temporaneo. Sarebbe bene, come succede un po' a Todi, che l'Umbria veda arrivare anche persone disposte a spendere, a rimanere a lungo e a tornare. È il problema dell'Italia, abbiamo un'elevata aspettativa di visita ma i turisti non vogliono tornare così convintamente, altrimenti saremmo il paese più visitato al mondo: invece siamo solo quarti. Vuol dire che qualcosa sbagliamo e lo facciamo nel non essere più rigidi nella tutela ambientale: a chi viene dovremmo offrire un bollino blu. Vorrebbe dire che le cose sono corrette dal punto di vista ambientale. Sarebbe un'ottima carta se ci si credesse».

Cosa si potrebbe fare da subito?

«Ci sono battaglie simbolo e quella sul Trasimeno lo diventerebbe: la lancerei subito se fossi nella Regione. Come amministratore si potrebbe aiutare fiscalmente chi si riconverte in maniera sostenibile. Questo porterebbe le persone a fare tali scelte in modo più convinto. Mettiamo i cittadini in condizione di scegliere i prodotti meno compromessi dal punto di vista ambientale così, chi si muove su quella strada avrà il vantaggio di essere scelto da più persone. Ai circuiti enogastronomici dell'Umbria raccomando il km zero: meno il cibo si muove meno inquinamento c'è e meno cambiamento climatico si innesca. Questa potrebbe essere un'arma molto forte per l'Umbria che ha una produzione piccola ma di grande qualità».

