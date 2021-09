Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

AMBIENTE

Due persone denunciate a piede libero dai carabinieri forestali al termine degli accertamenti effettuati su incendi divampati belle scorse settimane ad Assisi e Gualdo Tadino. Per entrambi l'ipotesi d'accusa è incendio colposo. Si tratta di roghi di sterpaglie e potature sfuggite al controllo di chi ha acceso il fuoco. Il primo incendio si è sviluppato in via Francesca ad Assisi nel pomeriggio dello scorso 12 agosto. Il responsabile era intento a smaltire le potature dei tralci di un vigneto. Il vento forte presente nella zona ha fatto propagare velocemente il fuoco in prossima del centro abitato. I militari hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme dalle quali è scaturita anche una densa colonna di fumo. Solo nel tardo pomeriggio l'incendio è stato spento e l'area bonificata. Il proprietario del terreno ha ammesso difronte ai carabinieri forestali le proprie responsabilità che ora saranno valutate dalla procura di Perugia.

Anche i militari della stazione di Gualdo Tadino hanno denunciato alla procura il responsabile di un incendio. Si è verificato lo scorso 23 agosto nella periferia gualdese. Il fuoco, anche in questo caso appiccato per ripulire il terreno dai rami secchi, si è propagato velocemente a causa del vento investendo un'area di circa 13 ettari, di cui 3 di bosco. Per domarlo c'è voluto l'intervento di un mezzo aereo dei vigili del fuoco. Individuato il punto di innesco, i forestali sono riusciti a risalire al responsabile che, una volta convocato in caserma, ha ammesso di aver cagionato il rogo. Anche per il cittadino gualdese si prefigura dunque il reato di incendio colposo.

