Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

AMBIENTE

Due parchi liberati dai rifiuti a Ponte San Giovanni. A muoversi è stata la Consulta dei Rioni e delle Associazioni, con il presidente Gianfranco Mincigrucci e alcuni volontari, fra cui il presidente della Croce Bianca Perugia Claudio Consalvi, in azione nelle aree verdi Bellini e Pascoletti. Sacchi della spazzatura, guanti e apposite attrezzature per la raccolta: così hanno cambiato volto ai parchi, con un importante risultato sul piano estetico e lanciando un segnale importante alla cittadinanza. «Non è più accettabile ha detto Mincigrucci vedere questa situazione all'interno dei nostri parchi. Quella del decoro urbano è una questione che ci sta a cuore e auspichiamo che questa iniziativa possa essere da esempio». La Consulta da tempo si sta impegnando per contrastare anche un altro fenomeno, quello della prostituzione. «Possiamo dire di aver vinto qualche battaglia ma non la guerra. Ringraziamo il Comune per la vicinanza e l'impegno nel combattere una problematica che stava assumendo dimensioni inqualificabili. A oggi il risultato più significativo è l'aver scoraggiato molti clienti e di conseguenza aver fatto crollare la domanda».