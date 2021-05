11 Maggio 2021

AMBIENTE

Dopo le proteste dei giorni scorsi per il taglio di pini secolari nella zona di Villa Colle del Cardinale, spuntano altre segnalazioni sul fronte degli alberi. Da via Primavera, a Pieve di Campo, c'è timore per la presenza di alberature secche. In particolare un grosso pino. «È diventato così nel giro di pochi giorni, il problema è che si trova a ridosso della strada e potrebbe essere pericoloso», spiega al Messaggero Gino Goti, che auspica quantomeno un controllo per capire la situazione. Proprio nelle scorse ore su verde è tornata a chiedere una svolta Maria Cristina Morbello, consigliere comunale M5s. «La comprensibile inquietudine dei cittadini per gli alberi abbattuti a Perugia, l'ultimo episodio riguarda due pini monumentali in località Colle Umberto, restituisce l'urgenza di varare quanto prima il regolamento del verde pubblico che ho chiesto, perché mancava a Perugia, con un ordine del giorno fatto proprio dalla commissione competente e approvato all'unanimità dal consiglio comunale». Morbello spiega che «per assicurare la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione del verde pubblico e privato, sarà anche necessario creare un luogo di confronto tra enti, associazioni, comitati e tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella difesa dell'ambiente. Per questo ho presentato un odg con cui ho proposto di impegnare la giunta a disciplinare nel nuovo regolamento istituzione, finalità, competenze, organizzazione delle attività e il funzionamento della consulta del verde del Comune».