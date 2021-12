Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

AMBIENTE

CITTÀ DI CASTELLO Sotto indagine un deposito giudiziario di automobili. Circondata da uno strettissimo riserbo, è scattata l'operazione condotta dai Carabinieri Forestali e da quelli della Compagnia di via Emanuele Orlando coordinati dal maggiore Giovanni Palermo. Intanto, gli uomini in divisa avrebbero sequestrato un terreno di oltre quattromila metri quadri nel comune di Città di Castello, dove avrebbero trovato macchine anche vecchie di anni. A quanto trapela, si tratterebbe di un sito in uso ad una società finita sotto la lente per un'indagine che accerterà il rispetto o meno delle norme relative allo stoccaggio di materiali pericolosi per l'ambiente. Il lavoro degli inquirenti sarebbe appena agli inizi, in una fase che potremmo definire di analisi, quindi tutto da sviluppare.

Da verificare, poi, le procedure seguite dal gestore del deposito e la documentazione relativa all'attività. Solo a quel momento verranno tirate le conclusioni, rilevanti o meno che siano sotto il profilo penale e civile. Giusto a novembre dello scorso anno i Carabinieri Forestali chiusero il cerchio intorno ad un 40enne di Umbertide, sicuramente responsabile per smaltimento illegale di rifiuti provenienti dalla sua azienda. Nei boschi di Santa Giuliana aveva seminato pezzi di ricambio, pneumatici, oli esausti pensando di farla franca. I militari, partendo da labili indizi, risalirono al capannone e sul retro scoprirono un autocarro pieno di sacchi, assimilabili per tipologia e contenuto a quelli ritrovati in precedenza. Dal successivo controllo emersero gravi irregolarità come l'assenza dei registri di carico e scarico per il trattamento di rifiuti speciali. Oltre alla denuncia penale, scattò una salatissima multa da 5mila euro.

W. Rond.

