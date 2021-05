13 Maggio 2021

AMBIENTE

CITTÀ DI CASTELLO Di Color Glass, che a Trestina produceva biossido di titanio ad uso edilizio, si è tornati a parlare nella seduta consiliare di question time. È stato Marco Gasperi, Gruppo Misto, a rispolverare la questione con un'interpellanza. «L'azienda ha sospeso la produzione, ma ci sono ancora degli abusi edilizi, a carico di chi? Sono confermati i reati del codice penale e questa amministrazione ha fatto controlli sul tessuto del Trestinese? Chiedo di nuovo un tavolo per raccogliere le problematiche preventivamente o come segnalazione per essere gestite. Avevo chiesto di reintrodurre le consulte, mi era stato promesso, non è mai avvenuto». Affonda Marcello Rigucci, Gruppo Misto: «Il problema è l'amianto, il Comune deve imporre lo smantellamento, i tre anni concessi dalla Asl sono trascorsi». Nella risposta l'assessore Massimo Massetti ha puntualizzato che nel «prg abbiamo messo dei limiti all'insediamento di alcuni impianti produttivi». Sugli abusi «sono state fatte sanatorie, sui capannoni c'è un interesse di altri imprenditori per riqualificare e qui c'è il problema dell'amianto, a carico della proprietà».

W. Rond.