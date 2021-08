Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

CITTA' DI CASTELLO Approvato all'unanimità il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio Sogepu. Di poco superiore ai 21 milioni il fatturato, di 308mila euro l'utile distribuito. «Con i 300mila euro dell'anno precedente diventano 600mila gli euro a disposizione di Città di Castello e dell'Alta Valle del Tevere», specifica l'amministratore unico Cristian Goracci. Altri punti da rimarcare, gli «investimenti nell'impiantistica di Belladanza, l'aggiudicazione di gare per la gestione dei rifiuti a San Giustino e nel Sub Ambito 3 di Foligno in attesa dell'affidamento dell'appalto per il Sub Ambito 1 dell'Alta Umbria, il potenziamento delle capacità di riciclare i materiali con l'acquisto dello stabilimento Ecocassia di Montecastelli, il sostegno alla cultura, allo sport, all'associazionismo».

«Lasciamo alla prossima amministrazione un'azienda sana», commentano il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore Massimo Massetti. «Grazie a Sogepu nel nostro caso siamo passati dal 42 al 76 per cento di raccolta differenziata, ponendoci per virtuosità tra i primi cinque comuni della regione», sottolinea Paolo Fratini, sindaco di San Giustino.

