Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

CASTIGLIONE DEL LAGO Rifiuti, scatta il nuovo regolamento comunale con l'esordio della raccolta a chiamata e la modalità del porta a porta. L'attenzione è quindi d'obbligo, con le nuove norme che ufficialmente partiranno dal prossimo 11 settembre e che coinvolgeranno sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, ma anche singole unità immobiliari e condomini. «Viene ufficialmente istituito l'Ecosportello dice l'assessore all'Ambiente, Fabio Duca aperto in Comune nei giorni di martedì pomeriggio e giovedì mattina e dove è possibile rivolgersi per tutte le specifiche della raccolta a chiamata. Un servizio che sarà a breve esteso anche agli ingombranti, a mobili e arredi, oltre che ai cosiddetti prodotti Raee tipo televisori, piccoli elettrodomestici, computer, telefoni cellulari e tutti i dispositivi elettrici ed elettronici». Intanto, dai dati dei primi quattro mesi di avvio della raccolta porta a porta «emerge che la differenziata per anni stabile attorno al 59% ha registrato un netto incremento con un ottimo 70%, vicino alla soglia fissata dalla Regione per tutti i propri comuni».

