Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

AMBIENTE

CASTIGLIONE DEL LAGO Abbandono abusivo di rifiuti, arrivano le fototrappole rimovibili da spostare all'occorrenza nei punti più caldi del territorio comunale. «Purtroppo si registrano fenomeni di abbandono illecito di rifiuti, sia in aree lontane dalla viabilità principale, sia fuori dai contenitori - dice l'assessore all'Ambiente, Fabio Duca - i rifiuti sono di ogni genere, ma soprattutto si tratta di rifiuti ingombranti, inerti e rifiuti speciali pericolosi (anche amianto), i quali determinano la compromissione del decoro urbano, inquinamento ambientale e anche maggiori spese per l'Amministrazione Comunale per la rimozione di tali rifiuti».

Ed ecco la reazione dell'Amministrazione comunale: «Ora, per prevenire e contrastare tali fenomeni sono state installate tre fototrappole, come strumento di deterrenza all'abbandono abusivo dei rifiuti, sulla scorta di positive esperienze maturate in alcuni comuni della provincia di Perugia. Queste speciali telecamere permettono di individuare le persone, ma anche le targhe dei mezzi dai quali vengono abbandonati sacchetti e rifiuti di ogni genere. I dispositivi restano attivi 24 ore su 24 e funzionanti anche di notte mediante la visione a raggi infrarossi, sono rimovibili e, pertanto, saranno regolarmente spostati secondo le necessità riscontrate. Intanto - prosegue - sempre in tema di rifiuti e rispetto dell'ambiente, il Comune annuncia che il servizio di raccolta sfalci porta a porta è prorogato fino al 31 ottobre, mentre, nelle prossime settimane, verrà anche elaborata una nuova convenzione fra Comune e Tsa per inserire la raccolta porta a porta degli ingombranti, per lo smaltimento degli pneumatici abbandonati e per il conferimento degli inerti. La nostra volontà è di avviare un servizio gratuito, a chiamata, di ritiro ingombranti e il servizio di scarico di inerti presso la ricicleria di Pineta.

S.Can.

