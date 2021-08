Sabato 21 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

ASSISI Via libera da parte della giunta comunale al progetto definitivo di una piccola isola ecologica per la raccolta differenziata da realizzarsi nell'area industriale-artigianale di Petrignano. Andrà ad integrare il servizio di porta a porta già attivo e servirà oltre che Petrignano, Torchiagina, San Gregorio, Rocca Sant'Angelo e Sterpeto. La mini isola ecologica sarà costruita grazie a un contributo concesso al Comune dall'Auri (Autorità umbra rifiuti e idrico) per un importo di quasi 47 mila euro, di cui il 10 per cento a carico del bilancio comunale. Gli utenti vi potranno conferire rifiuti differenziati come carta, plastica, alluminio e banda stagnata, rifiuti elettronici, identificandosi con tessera sanitaria o altro documento. In questo modo si potrà avere una valorizzazione del rifiuto conferito con un vantaggio economico in forma di sconti su Tari o altre agevolazioni. La giunta ha approvato l'adesione alla strategia Rifiuti zero 2027, un percorso che si estrinseca attraverso la definizione di atti deliberativi e strumenti operativi volti a scoraggiare l'incremento della produzione dei rifiuti e lo smaltimento in discarica.

Massimiliano Camilletti

