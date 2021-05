24 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







AMBIENTE

ASSISI Ripulite le sponde e il letto del fiume Chiascio dai rifiuti accumulati con le piene invernali sotto gli archi del ponte di Petrignano. La presenza in particolare di tronchi d'albero e di grossi massi ha causato l'abbassamento del livello dell'acqua e un'infiltrazione nell'adiacente campo di gara di pesca gestito dall'associazione Lenza petrignanese. Circostanze che hanno reso necessario un intervento in profondità deciso dall'amministrazione comunale e realizzato da Assisi Strade. I lavori sono stati effettuati in collaborazione con la Provincia di Perugia e la Regione dell'Umbria. L'intervento è stato progettato dagli ingegneri Rapicetta e Stelluti che hanno raccolto le segnalazioni dei camminatori Mario Fagotti, Ernesto Cesaretti, Vittorio Batori e Leandro Fratellini. «I lavori erano molto attesi afferma il vicesindaco Valter Stoppini perché finalizzati a restituire un bene come il Chiascio alla fruibilità dei residenti di Petrignano e di tutti coloro che frequentano l'area del fiume. Il decoro e la vivibilità di un territorio sono obiettivi che l'amministrazione comunale persegue con costanza ad Assisi e in tutte le frazioni».

Massimiliano Camilletti