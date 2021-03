AMBIENTE

ASSISI Il Comitato dei cittadini di via Protomartiri francescani torna a chiedere al sindaco Stefania Proietti di assumersi l'impegno di delocalizzare la Fonderia F.A., già Fonderie Tacconi. «È intollerabile - spiegano - che a due passi dal centro del paese e dalla basilica papale di Santa Maria degli Angeli esista una realtà industriale classificata dalla Usl, già nel lontano 1996, insalubre di prima classe. Per legge non può stare nei pressi del centro abitato. L'azienda confina tra l'altro con l'area cimiteriale e la ferrovia. E questo è in contrasto con le normative». Già oltre 20 anni fa, i cittadini che abitano nelle vicinanze della fonderia intrapresero la loro battaglia per vedersi riconosciuto il diritto fondamentale alla salute e alla salubrità dell'ambiente. Nell'ottobre 2018, anche a seguito di un incendio che si è verificato nella fonderia, i cittadini, che già da mesi si erano riorganizzati dotandosi di un supporto legale e sanitario, hanno chiesto la delocalizzazione dell'azienda.

«Delocalizzazione e bonifica - puntualizzano i rappresentanti del comitato -non sono in contrasto con la salvaguardia dell'occupazione e la continuazione dell'attività». Dai numerosi incontri del comitato con Arpa, Usl, prefettura, Regione, fonderia, sindacati, è scaturito inoltre un protocollo di intesa per il monitoraggio ambientale: l'Arpa ha previsto il monitoraggio dell'aria con centralina e deposimetri (per le polveri), mentre l'Asl deve monitorare i dati del ciclo produttivo della fonderia. Il comitato, in particolare, ha proposto un biomonitoraggio ambientale con le api finanziato dal Comune che ha avuto inizio a settembre del 2020 e proseguirà nel 2021. È stato inoltre richiesto al servizio competente della Usl di fornire dati numerici riguardanti la cittadinanza Assisi e frazioni, per sapere quante esenzioni risultano e per quali patologie nel rispetto assoluto della normativa sulla privacy. «La tutela del diritto alla salute - è il convincimento del comitato - non può essere portata avanti solo dai cittadini. Politica e istituzioni hanno il dovere, per loro mandato, di far rispettare le leggi nazionali e regionali. I cittadini hanno preso atto con soddisfazione dell'impegno espresso dal sindaco Proietti in una nota dello scorso 16 settembre, in cui veniva ribadito che, oltre alla tutela dei posti di lavoro, deve prevalere la tutela della salute dei cittadini, dei lavoratori e della qualità dell'ambiente. Nella stessa nota veniva indicata una scadenza entro cui la proprietà della fonderia doveva presentare il piano di delocalizzazione». «Non è più accettabile ne' sostenibile - scrisse il sindaco nell'occasione - che una fonderia di tale portata e impatto insista al centro di una zona fortemente urbanizzata e popolata a pochi metri dalle abitazioni di nostri cittadini».

