Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:00

AMBIENTE

ASSISI Emissioni nella norma per le ex fonderie e officine meccaniche Tacconi. Ad assicurarlo è la società stessa, la F.A. di Santa Maria degli Angeli, all'indomani dell'ordinanza mediante la quale il sindaco Stefania Proietti intima alle fonderie di intervenire nel sistema di produzione rimuovendo alla fonte, entro massimo sessanta giorni, le sostanze organiche volatili che in base agli accertamenti condotti dall'Arpa avrebbero superatole soglie olfattive fissate.

L'azienda rende noti i dati rilevati da Arpa e riguardanti i più recenti monitoraggi che, dal settembre 2020, l'agenzia ha effettuato attraverso una centralina collocata nei pressi dello stabilimento: «I risultati del monitoraggio, sia quelli aggiornati al 15 marzo che al 16 giugno 2021, non evidenziano alcun problema di carattere tossicologico per la popolazione angelana che risiede nelle vicinanze della fonderia. Lo stesso si può dire dei risultati dei monitoraggi effettuati a seguito dell'ordinanza del Comune di Assisi dello scorso 27 agosto emanata dopo il superamento della soglia olfattiva delle sostanze acroleina e acetaldeide nel corso di occasionali momenti nelle giornate del 23 aprile, 31 maggio, 7 e 9 giugno. Le concentrazioni misurate in questa occasione sono molto al di sotto, rispettivamente di circa 100 e 1000 volte, di quelle considerate tossiche».

La F.A. spa assicura che metterà a disposizione sul proprio sito internet i dati del monitoraggio condotto dall'Arpa attualmente in suo possesso.

Massimiliano Camilletti

