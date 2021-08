Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

Arriva la tregua per gli insetti del lago. Turisti e abitanti fanno un sospiro di sollievo con l'estate che pare abbia registrato una minor presenza dei fastidiosi, ma niente di più, chironomidi. Molti sono corsi ai ripari in anticipo tra trattamenti e lampade respingenti adottate da molti esercenti del Trasimeno. Intanto, l'azienda sanitaria del perugino annuncia di aver concluso il settimo turno di distribuzione del prodotto larvicida biologico per gli animaletti volanti «che, a differenza delle zanzare, non pungono e non rappresentano quindi un pericolo per la salute in quanto non trasmettono malattie virali pur risultando molto fastidiosi per la popolazione residente e i turisti». Con i sanitari che affermano che «i risultati ad oggi sono positivi grazie agli interventi settimanali effettuati con una imbarcazione nelle acque anche profonde più di un metro dove sono state rilevate densità consistenti di larve. Oltre a un breve sfarfallamento di fine giugno nella costa di Magione, il mese di luglio è trascorso senza particolari sciamature. Dai campionamenti si sta evidenziando un trend di contenimento della popolazione larvale, nonostante il livello idrometrico tenderà ad abbassarsi e la temperatura dell'acqua avrà un rialzo termico consistente, con ristoranti e le altre attività ricettive stanno adottando con successo l'impiego di luci gialle/arancioni che riducono di molto l'attrazione luminosa degli insetti».

