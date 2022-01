Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

IL PROBLEMA

CITTA' DI CASTELLO Ritorno a scuola con polemica per la qualità del servizio scuolabus erogato dal nuovo gestore. «Abbiamo il massimo rispetto delle gare d'appalto, quindi dell'esito della procedura per l'affidamento del trasporto scolastico nei comuni di Città di Castello e San Giustino, ma ci permettiamo di valutare negativamente l'esecuzione del servizio che ha causato notevoli disagi ai nostri concittadini», denunciano i sindaci Luca Secondi e Paolo Fratini. Insieme agli assessori alle Politiche scolastiche Letizia Guerri e Milena Crispoltoni, rilanciano il malumore degli utenti per il d day della Turismo Fratarcangeli Cocco, di Boville Ernica, vicino Frosinone, aggiudicataria della procedura di appalto a rilevanza europea per il triennio 2022-2024. «Faremo in modo che vengano presi i provvedimenti idonei a ripristinare un servizio di qualità, a tutela dei minori che utilizzano i mezzi di trasporto per frequentare le scuole dei nostri territori», assicurano.

La società vincitrice dell'appalto ammette qualche criticità fisiologica durante le corse della primissima mattina, sottolinea, tramite il suo responsabile, Angelo Fratarcangeli, che «all'uscita è andata un po' meglio» e garantisce che «in due o tre giorni tutto andrà a posto». Del resto, «disguidi del genere sono normali quando si cambia gestione, figuriamoci in un modo radicale come questo», puntualizza Fratarcangeli. «Abbiamo organizzato tutto in tempi record con personale non di Città di Castello perché nessuna delle trenta unità lavorative è transitata nel nostro organico, nonostante le condizioni contrattuali migliori», spiega. «Non è mai accaduto che il cento per cento del personale non venisse riassorbito non per nostra volontà». Eppure, scandisce Fratarcangeli, «abbiamo lanciato appelli su tutti i social e se qualcuno si facesse vivo ben venga, non è vero che abbiamo tolto lavoro a gente del posto come si legge da qualche parte».

Sul passaggio di consegne alla guida dei pullmini da e per le scuole si è fatta sentire anche la politica. «Oltre due milioni di euro per le tre annualità dell'affido non rimarranno più nelle casse delle imprese dell'Altotevere», annotano i consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti e Valerio Mancini, e Corrado Belloni, consigliere comunale di San Giustino. «Ad oggi non abbiamo nulla da eccepire, resta l'amarezza di dover fare a meno del servizio di un'azienda che ha sempre lavorato con estrema professionalità per i nostri ragazzi». Soft i toni del Pd tifernate, per il quale «le scelte sono di esclusiva competenza tecnica», anche se rimarca «senza alcuna remora l'importanza di un servizio efficiente e di qualità a tutela del servizio stesso, delle famiglie, dei nostri ragazzi».

Walter Rondoni

