IL CONFRONTO

CITTA' DI CASTELLO Sanità in Altotevere. Piena sintonia sulla necessità di chiedere il massimo potenziamento delle strutture sul territorio ed il ritorno più veloce possibile alla normalità nei servizi ospedalieri, una volta chiuso il reparto Covid. Sono i punti del confronto fra Cgil, Cisl Uil Alta Umbria, le rispettive federazioni dei pensionati, la direzione del Distretto e la direzione sanitaria dell'ospedale di Città di Castello. Incontri richiesti dalle organizzazioni sindacali per aggiornamenti sulla situazione vaccinale e per la necessaria normalizzazione post pandemica. «Abbiamo evidenziato le difficoltà vissute dalla popolazione nell'avvio della fase vaccinale, soprattutto per le categorie deboli, a partire dagli anziani, cui sono seguiti aggiustamenti e correzioni, abbiamo posto l'attenzione sulla condizione del Sert, sulla difficoltà logistica dei consultori, sulla non gratuità della contraccezione e sulla medicina ospedaliera», puntualizzano Cgil, Cisl, Uil. Obiettivo comune, ridurre le ospedalizzazioni, ricorrendo a tutti gli strumenti per curare le persone a domicilio. Per quanto riguarda il plesso ospedaliero è stata affrontata con attenzione la situazione dei reparti chirurgia e gastroenterologia, giudicata particolarmente difficile in questa fase. «Alcune risposte sono state esaurienti, mentre su diverse questioni i temi restano aperti e saranno oggetto di ulteriori confronti», tirano le somme i sindacati.

