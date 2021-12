Martedì 7 Dicembre 2021, 05:01

ALTOTEVERE E GUBBIO

Escoriazioni per un carabiniere durante un controllo stradale. Sabato sera i militari della stazione di Trestina hanno sorpreso al volante un rumeno di 48 anni che procedeva ad andatura molto irregolare. Fermata la macchina è apparso chiaro come l'uomo fosse in evidente stato di ebbrezza alcolica. Insofferente al controllo, lo straniero ha poi rifiutato gli accertamenti etilometrici, dando in escandescenze. Nel frattempo è arrivata la pattuglia della stazione di Monte Santa Maria Tiberina per cercare di arginare le intemperanze dell'energumeno che minacciava i carabinieri ed occupava la carreggiata creando pericolo per sé e gli automobilisti di passaggio. Nell'intervenire in maniera decisa per ricondurre la situazione alla normalità un militare ha riportato qualche escoriazione. L'uomo è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a stabilire l'alterazione psicofisica, per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Fine settimana molto impegnativo per la Compagnia di Città di Castello. I servizi predisposti dal maggiore Giovanni Palermo hanno permesso di controllare 90 mezzi ed identificare 150 le persone. Decine gli esercizi commerciali ispezionati per accertare il rispetto delle prescrizioni anti pandemia, diverse le sanzioni per violazioni al codice della strada.

Tra sabato e domenica attività dei carabinieri della Compagnia di Gubbio, comandati dal capitano Fabio Del Sette, per garantire la sicurezza della circolazione stradale nell'Eugubino-Gualdese. Verificata la documentazione di 25 veicoli e dei rispettivi conducenti. L'analisi dei dati di novembre sulle contestazioni alla guida, specifica l'Arma, «ha evidenziato un aumento rispetto ai mesi precedenti degno di attenzione».

W. Rond.