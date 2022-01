Martedì 18 Gennaio 2022, 05:01

CITTA' DI CASTELLO Fulmine a ciel sereno nella gestione degli scuolabus a Città di Castello e San Giustino. Nella giornata di ieri la società Turismo Fratarcangeli Cocco, vincitrice dell'appalto, ha comunicato «l'impossibilità di continuazione del servizio anche in ragione della proroga del periodo di emergenza sanitaria a marzo 2022 che ha imprevedibilmente inciso sulla propria organizzazione», specifica la determinazione dirigenziale a firma Giuliana Maria Zerbato. Un dietrofront clamoroso, considerando la fermezza con la quale il rappresentante dell'azienda, Angelo Fratarcangeli, aveva risposto alle critiche sugli intoppi emersi al rientro in classe dopo le feste e garantito di rimediare in tempi brevissimi. Ma tant'è. Adesso, «trattandosi di servizio per accesso al diritto allo studio, per cui non può prefigurarsi interruzione» per individuare il nuovo aggiudicatario si è proceduto «allo scorrimento della graduatoria di gara» e all'affidamento all'azienda che occupava il secondo posto. Il Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere, che ha effettuato il trasporto negli ultimi trent'anni.

W. Rond.

