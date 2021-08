Sabato 28 Agosto 2021, 05:01

Ha quasi ucciso a coltellate il suo vicino di casa dopo una violentissima lite. Lo ha lasciato lì ed è tornato a casa sua. Ma non per scappare: ha preparato un bagaglio, un pigiama e qualche cambio, e si è presentato direttamente dai carabinieri. Si è costituito e ha portato anche le prove del suo gesto: insieme alla valigia, è entrato in caserma con il coltello ancora sporco del sangue del suo rivale. È così che ieri mattina i militari della Stazione di Perugia hanno arrestato, in flagranza del reato di tentato omicidio aggravato, un iraniano di 62 anni, residente a Perugia, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L'uomo, con calma, ha bussato alla sede del reparto e ha raccontato di aver, poco prima, accoltellato un vicino di casa. A conferma di quanto raccontato, ha spontaneamente consegnato il coltello utilizzato per l'aggressione, avvenuta nella serata di giovedì. Nonostante la confessione e le prove fornite, ovviamente, sono scattate immediatamente le indagini: coordinate dall'autorità giudiziaria, hanno consentito ai carabinieri di verificare come poco prima dell'ora di cena, nella zona tra via Settevalli e Fontivegge, l'iraniano, al termine di una violenta e furibonda lite, ha inferto due coltellate a un 45enne italiano, di origini campane, anche lui già noto ai carabinieri. La vittima è stata quindi soccorsa e accompagnata dalla compagna in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Al vaglio le cause della lite che ha portato alle coltellate.

Ma la storia non si è conclusa così. Dopo aver espletato le formalità di rito, è stato necessario passare nell'abitazione del 62enne per sequestrare ulteriore materiale ritenuto utile alle indagini. E qui, l'equipaggio dell'Arma ha dovuto contenere una tentata aggressione, ai danni dell'uomo, da parte di un gruppo di parenti e amici dell'accoltellato. Circa sette persone che, anche se con non poche difficoltà, i carabinieri sono però riusciti a tenere lontane, evitando il contatto con il 62enne e scongiurando ben più gravi conseguenze. Fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni, mentre il veicolo in dotazione dei militari è stato lievemente danneggiato dalla furia degli amici della vittima. L'iraniano è stato, quindi, portato in carcere a Capanne mentre il vicino è stato operato in Chirurgia d'urgenza e resta in prognosi riservata.

