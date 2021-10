Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

ASSISI Tornano in libertà tre membri del sodalizio criminale familiare con base nell'Assisano specializzato nei furti in abitazione. Lo ha deciso il tribunale del riesame che ha disposto la liberazione dal carcere dei tre indagati difesi dall'avvocato Delfo Berretti senza prevedere misure alternative. La banda era stata di fatto smantellata a fine settembre grazie ad un'operazione condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Assisi al comando della dirigente Francesca Di Luca. Sedici le misure cautelari disposte nell'occasione.

I destinatari appartenevano tutti alla stessa famiglia. Tutti di nazionalità italiana, di etnia sinti e già noti alle forze di polizia. Vivevano da anni tra Cannara e Assisi. Dodici dei sedici indagati, come accertato dalla Guardia di Finanza, percepivano il redito di cittadinanza. Decine e decine i colpi messi a segno dalla banda-famiglia, da Assisi fino alla vicina Toscana, in provincia di Siena e di Arezzo. In base ai risultati delle indagini, la banda a conduzione familiare avrebbe rubato soldi, gioielli, orologi di gran valore, ma anche bottiglie di Dom Perignon e persino un pony. Precisi, meticolosi, sceglievano le vittime e colpivano. Tanto che la polizia ha definito i membri del clan come «di notevole profilo criminale», «efferati e senza scrupoli», «veri e propri professionisti del crimine». Gli uomini, che si occupavano dei furti in abitazione più complessi, agivano lasciando gli smartphone a casa o scegliendo percorsi secondari dove non c'era copertura di segnale. I colpi venivano messi a segno utilizzando auto di grossa cilindrata in grado di tenere il passo di quelle delle forze di polizia, alle quali una volta sono scappati, innescando un pericoloso inseguimento fino a speronare un'auto della squadra volante che aveva organizzato un posto di blocco. In quella circostanza i ladri sono fuggiti lasciando a bordo il conducente ferito, che è stato arrestato.

Le sei donne della banda, di età compresa tra 22 e 40 anni, erano invece specializzate nei furti ai danni di donne sole e anziane, alle quali si presentavano come venditrici porta a porta per riuscire a entrare in casa e rubare gli oggetti di valore. Secondo la ricostruzione della polizia, poi, altre donne sono risultate intestatarie delle auto con cui gli uomini mettevano a segno i furti oppure erano incaricate di trasportare la refurtiva fuori regione per venderla o, ancora, nascondevano gli oggetti preziosi, saccheggiati nelle abitazioni dagli uomini della banda.

Massimiliano Camilletti