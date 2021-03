4 Marzo 2021

LA QUESTIONE

Una task force in prefettura per affrontare la questione cinghiali. Lo ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Luca Merli rispondendo all'interrogazione di Emanuela Mori. «Nelle ultime settimane spiega la Mori - la città sta assistendo ad un'intensificazione di cinghiali che passeggiano per i parchi cittadini». Segnalazioni in particolare intorno al Sodalizio San Martino, al Parco Chico Mendez, Percorso verde e aree intorno alla stazione. Una situazione, sostiene Mori, potenzialmente pericolosa perché «nei parchi si muovono famiglie, anziani, bambini, animali domestici ed il rischio può essere perciò elevato». Per questo la Mori ha chiesto alla giunta «quali siano le azioni che il Comune porrà in essere al fine di scongiurare questi fenomeni per il contenimento del problema e se intende mettere in campo una serie di controlli per garantire la sicurezza dei cittadini, quali un monitoraggio dei rifiuti, un numero verde per segnalare la presenza di cinghiali in città ed eventuali sanzioni a chi darà da mangiare agli ungulati».

L'assessore Numerini, nel sostenere come la «presenza di tali animali è storicamente collegata alle caratteristiche della città, dotata di molte aree verdi, e si è accentuata durante la pandemia» ha precisato che «il Comune non ha competenza in materia essendo la stessa riservata alla Regione che può delegarla solo alla Provincia. Di sicuro il Comune non può procedere all'applicazione di eventuali sanzioni. Va detto che gli organi del Comune hanno comunque provveduto finora ad effettuare ordinari controlli nell'ambito delle proprie attività istituzionali».

Merli ha quindi riferito come «la scorsa settimana è stata convocata una seduta del comitato per la sicurezza in Prefettura proprio per organizzare l'attività di contenimento dei cinghiali. La stessa inizierà entro i primi 10 giorni di marzo».