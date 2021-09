Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

Alle nove del mattino del 2 luglio 1994, il giudice Paolo Adinolfi saluta moglie e figlia ed esce dalla sua casa di Roma. Ha delle pratiche da sbrigare in ufficio, tornerà per pranzo. Ma da quel momento invece del magistrato di 52 anni non si saprà più nulla. Scomparso. L'ultimo a vederlo in un autobus, a mezzogiorno, è un compagno di studi. Poi nebbia impenetrabile e caso irrisolto da ventisette anni.

Un caso, uno dei tanti buchi neri della storia d'Italia, un omicidio senza cadavere, neanche un corpo e una tomba da piangere, che oggi torna alla luce che merita con La scomparsa di Adinolfi (Castelvecchi). Scritto dal giornalista Alvaro Fiorucci e da Raffaele Guadagno, studioso di indagini e processi, che ha seguito i maggiori casi di cronaca giudiziaria in Italia e all'estero, racconta la persona, la famiglia, il lavoro, le indagini di una vicenda dimenticata in fretta anche nell'oblio dei colleghi, come spiegano gli autori. Che - dopo il successo di Il divo e il giornalista: Giulio Andreotti e l'omicidio di Carmine Pecorelli: frammenti di un processo dimenticato - ricostruiscono le indagini e le «piste che forse potevano essere battute ma che invece, per motivi non sempre chiari, sono state tralasciate».

Partendo da quei fascicoli scottanti dagli affari della Banda della Magliana alle sentenze aggiustate per compiacere il potere politico e criminale per cui Adinolfi, isolato nel suo stesso ufficio, aveva appena ottenuto il trasferimento alla sezione civile della Corte d'appello dopo dieci anni alla Fallimentare. Dove aveva toccato con mano storie di affari sporchi e servizi segreti deviati: non fece in tempo a incontrare un pm milanese per riferire questioni legate a Tangentopoli nelle quali si era imbattuto studiando bilanci taroccati, sospetti passaggi societari e compagini di prestanome.

Insomma, un magistrato scomodo. «Da eliminare», scrivono Fiorucci e Guadagno. E ne sono convinti i familiari: la moglie Nicoletta Grimaldi e i figli Lorenzo e Giovanna che ancora oggi chiedono giustizia e invitano a parlare chi sa. Perché c'è chi sa. Tanto da ipotizzare una riapertura delle indagini. Se dall'ultima inchiesta condotta dall'allora sostituto procuratore della Repubblica di Perugia Alessandro Cannevale (ora capo a Spoleto), emerge la figura di un uomo dello Stato morto sul lavoro, da considerare vittima della sua determinazione e della sua inflessibilità, lo stesso Cannevale non esclude che con i nuovi mezzi tecnologici e nuovi testimoni si possa riprendere in mano un'inchiesta archiviata due volte. A cominciare dai sotterranei della Villa Osio di Enrico Nicoletti, la mente finanziaria della Banda della Magliana. La villa è oggi la Casa del Jazz e forse è arrivato il momento di sentire con più attenzione una verità che vuole essere ascoltata.

E se un libro, nella sua ricerca di documenti originali e raccolta di testimonianze dei protagonisti dell'epoca, sarà capace di strappare quel pesante velo di oblio, confermerà di essere come è ben più di un caso editoriale.

