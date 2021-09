Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

ALLARME RAGAZZINI

Rapinato per appena 15 euro. Terrorizzato, ferito e buttato a terra da due giovanissimi balordi comparsi all'improvviso e che lo hanno costretto a dare loro quanto aveva in tasca. È successo, secondo quanto raccontato dalla sorella dell'uomo attraverso i social network, in corso Cavour nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto appreso da Umbria24.it, il tutto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, di 35 anni, stava percorrendo corso Cavour per andare a riprendere l'auto dopo aver trascorso la serata in centro quando improvvisamente è stato preso alle spalle da due persone e trascinato in un vicolo. A questo punto sarebbe stato buttato a terra e picchiato per consegnare ai due giovanissimi (forse neanche ventenni) quanto aveva in tasca in quel momento: appunto quindici euro. Dopo la fuga dei due aggressori, l'uomo sarebbe arrivato da solo al Santa Maria della misericordia, preferendo poi andare a Umbertide visti i lunghi tempi d'attesa. Sempre stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe riportato la frattura del primo metacarpo.

Ragazzini violenti. Da Perugia a Deruta, cambiano gli scenari ma quello che non cambia è che qualcuno finisce a farsi male. In questo caso avviene su un campo di calcio: è il pomeriggio di sabato e dei ragazzini stanno facendo una partita di pallone quando improvvisamente succede qualcosa, gli animi si surriscaldano e la tensione sale.

Ecco che in particolare due ragazzi sono giunti alle mani, con uno dei due che colpisce il rivale con un pugno al naso. Immediata la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia: il naso è fratturato, con il ragazzo appena diciottenne che racconta di aver preso un pugno da un avversario dopo una lite scoppiata durante la gara.

