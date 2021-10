Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:03

L'INDAGINE

Una cabina telefonica nelle vicinanze dell'hub vaccinale di San Marco: qui sarebbe stata localizzata la telefonata anonima al 113 nel primo pomeriggio di sabato che segnalava la presenza di un ordigno proprio all'interno del centro vaccinale. Una telefonata che ha portato all'immediata evacuazione del centro, con circa 40 persone invitate a uscire dai poliziotti e carabinieri in attesa dell'arrivo degli artificieri dell'Arma. Che, dopo aver proceduto a una attenta ispezione e bonifica dei luoghi, hanno escluso la presenza di un ordigno all'interno dell'hub vaccinale.

E mentre riprendeva l'attività di vaccinazione all'interno, gli investigatori della digos diretti da Gianfranco Leva hanno iniziato l'indagine per risalire al responsabile della telefonata. Un'attività investigativa che, secondo quanto si apprende, non sarà semplice proprio perché la telefonata è partita da una cabina telefonica nelle vicinanze del centro e dunque gli investigatori stanno cercando di incrociare orari ed eventuali fotogrammi di qualche telecamera in zona per cercare di isolare qualche profilo che possa essere interessante per il proseguo dell'indagine.

Secondo quanto si apprende, il caso viene inquadrato nel contesto di un'iniziativa di protesta, sicuramente singolare e molto probabilmente non pianificata con altre persone, nei confronti di chi si sta vaccinando e in particolare dal 15 ottobre, quando è entrato l'obbligo del Green pass per andare al lavoro.