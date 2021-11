Giovedì 4 Novembre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Una mattina speciale quella di ieri per alcuni studenti della Carducci, la scuola media dell'Ic Perugia 4. Nella palestra dell'istituto di via Fonti Coperte, con una solenne cerimonia iniziata con l'alzabandiera, il comandante della Scuola lingue estere dell'Esercito generale Salvatore Carta, ha donato alla dirigente Maria Cristina Bonaldi una bandiera italiana. L'evento è stato organizzato per celebrare la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, e il centenario del Milite Ignoto. Dopo l'alzabandiera, comandante e dirigente scolastico hanno parlato alla rappresentanza di studenti presenti, sottolineando l'importanza del momento e il valore della memoria storica. «La scuola deve avvicinare i ragazzi a dei momenti importanti della storia della nazione. Per noi è un onore ricordare il sacrificio dei soldati caduti e di quanti sono tornati mutilati e invalidi», ha detto la preside Bonaldi esprimendo «riconoscenza alle forze armate». «La memoria ha poi aggiunto il generale Carta - è importante non solo per celebrare e ricordare il sacrificio di chi ha speso la propria vita per la sua nazione, ma anche per evitare che si ripetano errori del passato. Questa è la lezione che dobbiamo lasciare ai giovani». Agli studenti sono state donate, fra le altre cose, bandierine tricolore da parte dei militari dell'esercito.

Ri.Ga.

