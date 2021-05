28 Maggio 2021

OLTRE I BANCHI

Non si spegne all'Itet Capitini (dirigente Silvio Improta) il ricordo di Ovidiu Stamulis. Anche quest'anno la scuola di Pian di Massiano ha voluto proporre il contest Accendi la voce, arrivato alla quinta edizione.

Pensato per ricordare Ovidiu, è un invito ai ragazzi ad amare la vita, a viverla pienamente, a resistere agli scossoni seguendo la passione della lettura, del teatro, della profondità dei sentimenti.

Lui aveva trovato coraggio, conforto ed entusiasmo nelle storie, nei libri, nel teatro, nelle relazioni con le persone, ricordano dall'Itet che, supportato dalla compagnia teatrale la Badia di Pietrafitta e da Carla Spagnoli, ha proposto ancora il contest di lettura ad alta voce.

Stavolta è stato anche un segnale di ripartenza, con il premio in denaro che potrà essere utilizzato per arricchire la formazione artistica e culturale.

A curare l'edizione, Marta Boldrini e Monica Farina Scabissi. Ieri la premiazione on line: primo premio a Eliana D'Alvia con Lettera d'amore di Karl Valentin, secondo premio a Gioia Rescigno, con un monologo tratto da American Beauty.

In giuria, insieme a Carla Spagnoli, anche Cristina Mencaroni (compagnia teatrale La Badia), Emanuele Copernico (artista e pittore), Gianluca Liberali (local manager dello spettacolo) e Andrea Paris (prestigiattore).

QUI GALILEI

Il liceo scientifico Galilei (dirigente è Stefania Moretti) ha proposto al Comune di sottoscrivere un patto educativo di comunità (della durata di 2 anni), già sottoscritto dal museo della scienza Post, per costruire un'alleanza per collaborare alla realizzazione delle attività di potenziamento dell'offerta formativa e del piano scuola estate.

Tra gli obiettivi, come viene spiegato in una delibera della giunta comunale, il produrre azioni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa e alla realizzazione del piano scuola estate, attraverso azioni specifiche per ridurre il rischio di dispersione scolastica, ma anche promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti.

Il patto punta anche a sostenere con forza la motivazione allo studio, considerati gli esiti dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia, oltre che promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente, favorendo anche l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative, in situazioni esperienziali.

