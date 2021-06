Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

LA MOSTRA

Tornano in città quelle esposizioni che un po' mancavano, di artisti che lavorano nel territorio, quelle belle mostre della ex chiesa della Misericordia che ci raccontano un po' della scena attuale dell'arte intorno a noi.

Due artisti in mostra fino al 4 luglio, da scoprire per chi non lo avesse già fatto in passato: Diego Baglioni e di Gaetano Mongiardi. Dritto/Rovescio è una bella mostra di pittura dove sono esposte complessivamente, una cinquantina di nuovi lavori dei due artisti, che hanno già fatto conoscere le loro opere agli appassionati d'arte in esposizioni personali e collettive.

I due artisti sono stilisticamente agli antipodi, eppure dialogano perfettamente, Baglioni, che ha recentemente aperto un suo studio-galleria in via Rocchi, usa pennellate forti, molto materiche, impiega colori vistosi, fa muovere figure, animali e case in una nuova dimensione della prospettiva e della vita. Le vedute di Perugia sono quelle dalla finestra di una campagna idealizzata dai colori violenti, ma mai casuali, come le forme molto primitive, ma piene di significato. Mongiardi,invece, propone nature morte con gli oggetti che fanno parte della sua quotidianità di uomo e artista, e paesaggi per lo più perugini e umbri restituiti con rigore e passione. Nella presentazione del catalogo di Dritto/Rovescio Marina Bon Valsassina, curatrice della mostra, osserva come «l'esporli insieme, nello stesso spazio, uno di fronte all'altro» rappresenti «un esperimento espositivo ma anche antropologico coraggioso. Il loro legame d'amicizia ci consente di capire, infatti, fino a che punto possa spingersi il dialogo dell'arte, se esista o no un limite invalicabile tra linguaggi tra loro così lontani, oppure se il confronto tra diversi finisca per produrre speculari bagliori che trasformano le differenze in riflessi di pensiero e quindi, quasi fatalmente, d'immagine».

La mostra, proposta dall'associazione culturale Nemo, è patrocinata dal Comune di Perugia e resterà aperta tutti i giorni fino al 4 luglio con il seguente orario: dalle 10 alle 19

Francesca Duranti

