20 Aprile 2021

I NOSTRI SOLDI

Per il 2021 sono confermate aliquote e detrazioni per l'Imu del 2020. Ieri la pratica è stata approvata in consiglio comunale. L'assessore al Bilancio Cristina Bertinelli ha spiegato che, in particolare, saranno esenti l'abitazione principale e le abitazioni assimilate, per legge o regolamento comunale, all'abitazione principale, per le quali non ci saranno detrazioni. All'abitazione principale, se costituita da un'unità abitativa A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (massimo un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) sarà applicata l'aliquota del 6 per mille, con relativa detrazione di 200 euro. Esenti da Imu, dunque senza detrazioni, i terreni agricoli. Queste le aliquote e detrazioni per le altre tipologie: fabbricati rurali strumentali aliquota 1 per mille, detrazione zero; fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalla impresa costruttrice aliquota 2,5 per mille, detrazione zero; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D aliquota 10,6 per mille, detrazione zero; immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti aliquota 10,6 per mille, detrazione zero; aree fabbricabili aliquota 10,6 per mille, detrazione zero. Maria Cristina Morbello e Francesca Tizi (M5s) hanno espresso contrarietà spiegando che «il Comune avrebbe dovuto ridurre drasticamente le aliquote dei tributi locali. Nell'atto non c'è nessuno sforzo».