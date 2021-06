1 Giugno 2021

UMBERTIDE Numeri da record nonostante la crisi innescata dalla pandemia. Bene mangimistica, molitoria e negozi Garden nel bilancio dei Molini Popolari Riuniti, illustrato durante l'assemblea dei soci. «Mai come l'anno scorso la nostra cooperativa ha fatto registrare un incremento del volume d'affari così rilevante (+9,40%), raggiungendo circa 74 milioni con un cash flow prodotto di oltre 2,2 milioni», puntualizza il presidente Dino Ricci (foto). «L'utile netto di esercizio è stato di 346mila euro per un patrimonio netto superiore ai 15 milioni». Risultati alla base di un «ulteriore rafforzamento patrimoniale, migliorando tutti gli indicatori aziendali e mettendola in condizione di guardare al futuro con serenità». Risultati frutto di un «aumento quantitativo di tutte le produzioni ad eccezione della panificazione che ha scontato un calo di consumi a seguito dei provvedimenti imposti dall'emergenza sanitaria». Difficoltà comunque «in via di superamento per effetto di nuovi rapporti commerciali che ci consentono di recuperare quanto perso». Nel dettaglio l'impianto mangimi di Pierantonio ha prodotto 1,160 milioni di quintali (+11,14%), l'impianto molitorio di Amelia ha trasformato 214mila quintali (+14,78%) di grano tenero, mentre i negozi Garden hanno registrato un incremento degli incassi del 14,42%. Molto positiva la campagna autunnale delle semine: +20,25%. «Il budget predisposto per l'esercizio in corso prevede un'ulteriore crescita del 3,50%, l'obiettivo è un volume d'affari di circa 77 milioni di euro, prevediamo un risultato positivo della gestione caratteristica», anticipa Ricci. «Nel prossimo triennio abbiamo in programma un piano di investimenti da 10 milioni che riguarderanno il completamento del programma di delocalizzazione, la ridefinizione sul territorio di strutture di stoccaggio cereali e servizi, interventi nel comparto panificazione per strutture e impianti». Intanto, prosegue ed è in fase di completamento la «valorizzazione dei patrimoni aziendali non strategici comprendente anche l'area di via della Repubblica a Umbertide». Nei prossimi mesi verrà elaborato il nuovo piano industriale triennale. «Individuerà le priorità, le relative coperture finanziarie e l'evoluzione aziendale sotto l'aspetto economico, avendo chiara in maniera imprescindibile la sostenibilità», conclude Ricci.

