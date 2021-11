Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

CITTÀ DELLA PIEVE La parola d'ordine è il benessere delle giovani generazioni e, in particolare, degli studenti che avranno a disposizione uno psicologo e un cardiologo grazie a progetti di promozione e prevenzione con le scuole pievesi. Incontri aperti che coinvolgono l'associazione A.L.I.Ce che si occupa della lotta all'ictus celebrare e il Cesvol di Perugia diretti agli studenti delle seconde e delle terze della secondaria di primo grado del comprensivo Pietro Vannucci. «La psicologa opererà con le classi terze con il compito di favorire la scelta dei ragazzi per il futuro percorso scolastico - dicono gli organizzatori - mentre il cardiologo lavorerà con le classi seconde sui corretti stili di vita. L'impegno avrà termine l'11 dicembre». Tutto ricomincia dopo una lunga pausa forzata grazie al supporto del Cesvol Umbria sede di Perugia con l'iniziativa Invito a proporre percorsi formativi per gli E.T.S 2021-2022 a cui l'Associazione pievese ha aderito presentando uno specifico progetto, è riuscita ad organizzare, a partire dal 12 novembre, due esperienze con gli studenti, con i corsi di sei ore ciascuno che sono stati possibili grazie alla disponibilità della psicologa dottoressa Daniela Ficili e del cardiologo dottor Adriano Cipriani.

S.Can.