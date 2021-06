LA STORIA

GUBBIO Ha fatto un cenno di saluto con la mano verso il sindaco Filippo Mario Stirati, che si è emozionato provando quasi un senso di liberazione dopo un mese di apprensione pensando al calvario di Alessio Cacciapuoti, il giovane rimasto gravemente ferito il 7 maggio scorso nell'esplosione al laboratorio della Green Genetics che a Canne Greche lavorava la canapa. «Quel saluto vuole dire tanto per l'intera comunità che sostiene Alessio nella speranza che possa tornare presto tra i familiari e gli amici», ha detto Stirati tornando da Cesena dove martedì ha testimoniato la vicinanza al ragazzo nel giorno del diciottesimo compleanno.

L'affetto di tanti si è manifestato al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena e in una cerimonia nella basilica di Sant'Ubaldo. Alessio ha lasciato un biglietto letto sotto l'urna del patrono: «Ciao a tutti, vi chiedo scusa se la mia penna è un po' tremante, sono ancora debole. Però ho notato che sono molto forte di cuore. Dal profondo vi volevo personalmente ringraziare a tutti voi cittadini per aver sostenuto me e la mia famiglia in questa sofferenza atroce. Ancora grazie e che io possa tornare al più presto a casa». L'ha fatto lui il regalo più bello, dal letto d'ospedale dove non ha mai smesso di lottare. Le sue condizioni restano serie, con la prognosi riservata, ma i segnali sono incoraggianti.

Non ha festeggiato i 18 anni come avrebbe voluto, ma ha comunque partecipato all'iniziativa in basilica organizzata dagli amici con il papà Biagio, i nonni, gli zii, le istituzioni, le forze dell'ordine, i compagni di scuola e gli insegnanti uniti in un momento di preghiera. «Tante volte abbiamo percorso la salita del monte con il peso del legno sulle spalle, in questo periodo stai affrontando una salita diversa ma anche stavolta non sei da solo», hanno detto gli amici del Cero di Sant'Ubaldo. Dalla classe dell'istituto Cassata-Gattapone è arrivata un'esortazione forte e chiara: «Guarda avanti e riprenditi la tua vita, noi siamo con te».

