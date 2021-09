Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

IL DRAMMA

Centro metri. Cento maledetti metri sono mancati ad Alessio Galletti, 18 anni da maggio. Cento metri che lo separavano da casa, in via del Medico, dalla cena, dal sorriso della mamma e dall'affetto dei nonni. Cento metri, trenta secondi. Rallenta con lo scooter, lascia la Marscianese, gira a sinistra, fa la curva e si spalanca il cancello di casa. Ma l'altra sera no, l'altra sera Alessio non ce l'ha fatta, non ha mai percorso quei cento metri.

Ha rallentato, ha messo il piede a terra dal suo Mbk Yamaha, ma non ha fatto in tempo a guardare avanti per svoltare a sinistra perché da dietro lo ha tamponato una Nissan Auris, guidata da una donna di 49 anni. Una donna di Sant'Enea, a due passi da San Martino in Colle e magari quel ragazzino lo conosceva pure. Alessio è stato sbalzato a terra e così lo ha travolto la Nissan Terrano che veniva da Perugia con al volante una donna di 67 anni.

«Abbiamo sentito un gran botto», racconta chi abita lungo la Marscianese. Tutti hanno capito subito. «Abbiamo chiamato l'ambulanza, sembrava che non arrivasse mai». Sei, sette minuti al massimo. Eterni, infiniti. Il ragazzino in terra le due donne disperate. I soccorsi sono stati rapidi, ma per Alessio, la grande passione dei motori, l'Itis frequentato a Marsciano, non c'è stato nulla da fare.

Ad Alessio sono mancati cento metri per ripararsi un'altra sera nella dolcezza degli affetti, del papà, della mamma, della sorella più grande. Sono mancati cento metri. O forse cinque secondi, giusto il tempo di arrivare a quella svolta con un attimo di vantaggio in più su chi l'ha tamponato.

Una notte di dolore, con i familiari e gli amici a guardare la strada a sperare, speranza che si è spezzata subito. L'incidente martedì sera alle 19,45, la morte in ospedale davanti agli occhi impietriti dei medici. Una notte di dolore per un ragazzino ben voluto da tutti.

La casa a San Martino in Colle, quella paterna a San Venanzo. Il dolore lo racconta per tutti con un post proprio il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli: «In questi momenti ogni parola è di troppo». Manda un abbraccio ai genitori e alla sorella di Alessio. Il papà è di San Venanzo e lì c'è la casa che dividevano con quella di San Martino in Colle, dove ci sono i nonni materni. Anche il sindaco Andrea Romizi e l'amministrazione comunale hanno espresso il dolore per la morte di Alessio. «Il sindaco e l'amministrazione- è scritto in una nota di palazzo dei Priori- si stringono con forza alla famiglia del giovane cui va la vicinanza dell'intera comunità perugina per questa irreparabile e tragica perdita».

Aperto gioviale, con la passione per i motori. Alessio impennava con lo scooter e metteva quei giochi sui social («vendo ruota davanti causa inutilizzo», scherzava), ma mai uno sgarro, mai un'esagerazione. Gli sono mancati cento metri, forse cinque secondi per svoltare a sinistra (lui veniva dal paese di San Martino in Colle) arrivare a casa, parcheggiare l'amato scooter, togliersi il casco e sorridere a casa tutti insieme.

Gli sono mancati centro metri o cinque secondi. E ieri mattina i compagni di scuola erano attoniti e con gli occhi lucidi. C'era chi ha fatto nottata davanti a quell'incrocio dove la strada è stata chiusa fino a mezzanotte e dove si è rigato di lacrime anche il volto degli agenti della polizia municipale che erano lì per il loro lavoro. Perché sarà da quei rilievi, oltre che dalle testimonianze raccolte e dall'autopsia sul corpo di Alessio, che il pm Manuela Comodi metterà nero su bianco i passaggi chiave dell'inchiesta. Le due donne protagonisti dell'incidente assurdo sono risultate negative ai test di alcol e droga effettuati, come da prassi, subito dopo il tragico impatto. Così come è prassi il fascicolo aperto per omicidio stradale.

Luca Benedetti