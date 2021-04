30 Aprile 2021

IL DRAMMA

UMBERTIDE Il cuore buono e generoso di Alessio Marinelli ha cessato di battere nella notte fra mercoledì e giovedì. Per quattro lunghi giorni i sanitari del reparto di Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia hanno cercato di strappare alla morte il 33enne di Pierantonio che nel tardo pomeriggio di sabato è caduto dal tetto di una fabbrica dismessa per recuperare il pallone con il quale stava giocando insieme agli amici.

Troppo gravi le conseguenze della caduta da un'altezza di otto, nove metri in un fisico che pure aveva reagito nel migliore dei modi dopo un trapianto di rene eseguito il 26 aprile 2017 in un centro specializzato a Pisa. I sintomi di un male subdolo si erano manifestati un paio d'anni prima, quando il ragazzo, appena rientrato da una vacanza all'estero, una mattina si era svegliato con il volto gonfio. Gli approfondimenti diagnostici avevano messo in evidenza che la funzionalità renale era irreparabilmente compromessa. Due le possibilità, dialisi a vita o trapianto. Fu proprio la madre, Antonella, a donagli l'organo che fino all'ultimo gli ha consentito una vita normale. E sempre Antonella, vedova, oggi piange il suo unico figlio, Banny per gli amici, intorno al quale si è stretta una comunità intera, quella di Pierantonio, e non solo. «Ciao Banny...un'anima buona, l'amico di tutti...E' tutto così ingiusto. Almeno potrai rivedere tuo padre, dagli un abbraccio da parte nostra. Buon viaggio», si legge in uno dei tantissimi post pubblicati sui social. «Quanto ci mancherà il tuo sorriso e il tuo buon cuore», scrive un altro. «Sei e resterai sempre il nostro fratello minore e l'amico di tutti». Ancora. «Ciao Ale!! La Pro Loco Pierantonio si stringe forte a te e alla tua famiglia. Non smettere mai di sorridere...ti porteremo sempre nei nostri cuori. Buon viaggio». La parrocchia di San Paterniano «vive un giorno di immenso dolore. Alessio si è ricongiunto con il suo papà...il Signore sicuramente già lo ha accolto e per lui, ragazzo dai modi garbati, dolci, pacati, allegri...per lui avrà già riservato un posto speciale...perché Alessio è speciale».

Per l'amministrazione comunale «Alessio lascia un ricordo bellissimo nelle persone che hanno avuto l'onore di conoscerlo, nei tanti amici ed in tutti coloro che gli anno voluto bene». In giornata la salma dovrebbe essere riconsegnata alla famiglia per la celebrazione dei funerali dove l'affetto della gente gremirà come non mai l'abbazia di Montecorona.

Walter Rondoni