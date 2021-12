Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

IL PROGETTO

Il ricordo di un ragazzo speciale. Figlio, fratello, nipote e amico. Il sogno di un parco per tutti e un solo motto: always smiling, sorridere sempre. Anche nel dolore. È questa la magia compiuta durante la prima cena dell'associazione Alessandro Pedetti, l'associazione - ma soprattutto il gruppo e la grande famiglia costituita in memoria del giovane tragicamente scomparso il 20 giugno 2020, con il principale obiettivo di creare con il Pedo Park un «parco bello, moderno ed inclusivo», come ricordato dai promotori della serata. Un luogo in cui ognuno potrà apprezzare e valorizzare le proprie uniche e preziose abilità. «Non puoi dire di aver vissuto veramente se non hai mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai ripagarti»: così il presidente Enea Pedetti insieme alla moglie Monica e alla figlia Laura hanno salutato e ringraziato i soci tutti e le associazioni che stanno collaborando al progetto. Compresi Kompan, rappresentata da Patrizia Chellini, entusiasta sostenitrice dell'iniziativa che si occuperà dei giochi, e il Comune di Perugia che, con Cristiana Casaioli, ha ribadito la «volontà delle istituzioni pubbliche a collaborare con l'associazione per lo sviluppo del parco poiché simbolo e scintilla di una grande rinascita sociale per il quartiere e per la città tutta. Esempio di una bellissima realtà che ha nella condivisione e della partecipazione sociale il proprio fulcro, il Pedo Park potrà contare sull'appoggio delle istituzioni in tempi brevi e con massima disponibilità».

E. Prio.