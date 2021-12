Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:01

Alcol, tanto alcol in corpo. Troppo. Se la conseguenza deve essere quella di aggredire e picchiare persone che stanno lavorando. Persone la cui unica colpa può essere stata quella di rispondere a una provocazione, di far presente che mentre loro stavano finendo la serata di divertimento e bagordi lì c'erano persone che stavano lavorando e che dunque non andavano importunate. E che soprattutto, il furgone sul quale erano saliti per chissà quale idea balorda serviva per iniziare di lì a qualche istante le consegne dei prodotti appena sfornati. Questo ha mandato in bestia i tre, che sono andati in macchina e hanno preso un bastone e un piede di porco per poi mandare all'ospedale due persone. Questo il contesto da cui si è sprigionata la follia di Balanzano, con il titolare di una pasticceria e un dipendente aggrediti intorno alle cinque del mattino da tre iovani balordi, denunciati grazie alle indagini condotte dai carabinieri di Ponte San Giovanni. I tre ragazzi hanno tra 22 e 25 anni, vivono tra Magione e Ponte Pattoli e i carabinieri sono arrivati a loro grazie alle testimonianze delle vittime e al lavoro in sinergia con le altre stazioni carabinieri dei luoghi in cui vivono i tre ragazzi.

Da Perugia a Gubbio. Con i carabinieri che nelle ultime ore hanno messo in campo un controllo a tappeto del territorio in funzione anti droga, balordi e furti.