Guerra all'alcol fuorilegge. A Fontivegge sembra come un film sull'epoca del proibizionismo, con i contrabbandieri a cercare di aggirare la legge. Che in questo caso è un'ordinanza da parte del sindaco Romizi che vieta «ai titolari dei pubblici esercizi, ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici nonché agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, il divieto di vendere per asporto bevande alcooliche, dalle ore 18 alle ore 06 del giorno successivo». Un intervallo di tempo particolarmente lungo, specie per chi nella zona della stazione è abituato da tanto tempo a consumare alcol in grandi quantità e in gruppo in strada e dentro e fuori dai locali. Soprattutto nel fine settimana.

E allora ecco trovato l'inganno. Le strade a Fontivegge raccontano di appartamenti per l'alcol take away cresciuti come funghi. Almeno quattro, intorno alla stazione, gli appartamenti in cui verrebbe registrato un via vai di persone volto proprio al reperimento e all'acquisto di alcol in bottiglia da poter consumare in strada e in particolare nelle aree verdi. Un'abitazione è conosciuta da tempo, racconta qualche residente, le altre tre sarebbero una specie di new entry. Personaggi che evidentemente hanno fiutato l'affare e che avrebbero messo in piedi il business.

Tutto ciò nonostante i controlli della polizia locale siano continui da tempo, e in particolar modo nelle ultime due settimane. Da quando infatti la situazione sicurezza e degrado a Fontivegge è nuovamente esplosa, con la goccia della rissa lungo via del Macello a coltelli, bottiglie di vetro e mattoni, le operazioni in chiave sicurezza e di controllo del territorio hanno visto un'ulteriore impennata. E proprio alcuni interventi da parte della polizia locale sono stati particolarmente proficui, come la scoperta di sette appartamenti i cui occupanti avevano contratti d'affitto assolutamente illegali o come le super sanzioni e una denuncia ai danni di settantenni alla ricerca di baby prostitute lungo via Canali e zone limitrofe.

Ma anche sul punto, i controlli da parte delle forze dell'ordine e in particolare degli agenti diretti da Nicoletta Caponi sono continui. Non solo nei locali per verificare il rispetto dell'ordinanza, ma anche per combattere i tentativi fai da te di aggirarla. Al punto che in almeno un paio di casi i venditori abusivi di alcol, soprattutto intorno all'area verde tra via Martiri dei Lager e via Diaz, sarebbero stati stangati proprio a seguito di interventi della polizia locale. Interventi favoriti anche dall'attenzione massima da parte di residenti e di chi lavora nell'area della stazione, che proprio nei palazzi intorno all'area verde avrebbero segnalato le due rivendite abusive.

