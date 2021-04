7 Aprile 2021

SICUREZZA

TODI I carabinieri della Compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, nei giorni delle festività hanno operato nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e volte a vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione covid-19, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale di Perugia. Bilancio quattro giovani denunciati. Quelli dell'aliquota operativa e radiomobile a Todi ne hanno denunciati due. Il primo perché sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica; il secondo perché ritenuto responsabile di spaccio di circa 50 grammi di marijuana, ceduta a ragazzi tuderti per un valore di circa 500 euro.

A Marsciano, invece, i militari della Stazione sono intervenuti in un'attività commerciale dove hanno notato due giovani che alla loro vista si allontanavano velocemente con fare circospetto. Il primo sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di capi di abbigliamento sicuramente rubati in quanto privi della placca antitaccheggio. La merce rubata è stata subito riconsegnata al titolare dell'esercizio commerciale. Il secondo, anche lui sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 14 grammi di cocaina, già divisa in dosi, pronta quindi per essere spacciata. Lo stupefacente gli è stato ovviamente sequestrato, e per lui è stata richiesto al magistrato il divieto di ritorno nel Comune di Marsciano. I quattro sono stati denunciati all'autorità giudiziaria in stato di libertà per i diversi reati commessi per i quali subiranno un processo, ma non sono sfuggiti alla pena pecuniaria per il mancato rispetto delle misura di prevenzione per il contenimento epidemiologico.

Lu. Fog.