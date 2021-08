Venerdì 20 Agosto 2021, 05:01

Dopo le denunce da Fontivegge, la reazione su via Campo di Marte. Dove la polizia municipale ha avuto, l'altra sera, un bel daffare dopo le segnalazioni arrivate da una residente per quello che stava succedendo in una delle piazzette della zona.

«Venite, c'è gente ubriaca che fa anche uso di droga, non ce la facciamo più». Ecco il tono della chiamata arrivata alla centrale operativa di Madonna Alta.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato due tunisini che stavano facendo una sorta di festino a base di alcol. Stranieri regolari visto che uno è residente a San Niccolò di Celle e un altro in città.

Gli agenti, che hanno avuto il loro bel daffare per gestire la situazione, hanno sanzionato i due per il mancato rispetto

dell'ordinanza anti aolcol, con l'aggiunta della contestazione dell'ubriachezza molesta. In calce anche una avviso per non frequentare più la zona. Non un vero e proprio daspo urbano visto che in quel caso ci deve essere la recidiva e deve essere emesso il provvedimento dal questore, ma un atto che dovrebbe impedire ai due nordafricani di ripresentarsi non solo in quelle condizioni, ma anche in zona a combinare guai e spaventare i residenti.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale sull'attività di un locale etnico della zona per verificare eventuali violazioni non solo all'ordinanza che viene lo stop alla vendita di alcol. Non è escluso che possano scaturire anche sanzioni dopo l'approfondimento dell'accertamento in corso. La notizia del controllo e del blitz della polizia municipale è stata confermata dall'assessorato alla sicurezza guidato da Luca Merli.

Sulla vicenda interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Lorenzo Mattioni, che aveva contribuito a far scattare la segnalazione alla polizia municipale visto che la residente che aveva chiamato la centrale operativa si era rivolta anche all'esponente leghista. Che, nell'immediato, ha raccontato come erano andate le cose, l'altra sera, con un post su Facebook.

A bilancio dell'operazione Mattioni commenta: «Sono molto soddisfatto. Questo genere di interventi della Polizia Locale dimostrano l'efficacia delle sollecitazioni del Gruppo della Lega, dell'azione corrispondente dell'Amministrazione Comunale e l' adeguatezza del Corpo guidato dal Comandante Caponi . Un Corpo che ha ben compreso di doversi spingere al limite delle proprie competenze in materia di ordine pubblico per rispondere alle esigenze del territorio».

Sul fronte della polizia locale oltre al rinforzo di 18 nuovi agenti entrati in servizio nelle scorse settimane anche l'avvio dell'attività dell'unità cinofila antidroga che dovrebbe partire entro i primi giorni del nuovo anno dopo che alcuni agenti, volontariamente, hanno dato la propria disponibilità a impegnarsi nella conduzione del cane antidroga.

