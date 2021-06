1 Giugno 2021

IL CASO

Il sabato difficile ha lasciato il segno. E in Comune stanno valutando come muoversi, naturalmente di concerto con prefettura e questura, per il prossimo week end. E soprattutto per il ritorno dell'Umbria in zona bianca previsto per lunedì prossimo preoccupa in vista dell'estate.

Radio palazzo racconta di qualche idee che si muove lungo i corridoi in attesa di diventare un nuovo progetti sul fronte sicurezza.

Per ora i sono i controlli fatti nel fine settimana insieme alla polizia sono la base per aprire un ragionamento. Tempi più stretti per la vendita dell'alcol al di là dei divieti sull'asporto? Può essere una pista. Certo è che a palazzo dei priori analizzano la situazione. Da una parte il fatto che il venerdì e il sabato pomeriggio, il centro è diventato terra di scorrei di ragazzini con la baby movida che ha creato non pochi problema. In testa non solo gli assembramenti, ma l'abuso di alcol che ha portato un minorenne in ospedale al limite del coma etilico. C'è un'indagine per risalire a chi ha venduto l'alcol fuorilegge.

Eppoi c'è il fatto che il centro ha cambiato clienti. Meno universitari fuori sede che hanno frequentazioni stabili dei locali della movida. E la sera è salito sull'acropoli chi non ha trovato altro nell'offerta serale(non di nuovo notturna) della città. Così, secondo chi a palazzo dei Priori analizza la situazione, sono nati comportamenti e eccessi che preoccupano non poco. Anche se, per esempio, non verrà reiterata l'ordinanza che ha blindato fino a ieri le aree delle scale del duomo, i giardini Carducci, la scalinata di palazzo dei Priori e tutte le altre aree rosse che in questi ultimi mesi sono state controllate per evitare gli assembramenti.

Se a palazzo dei Priori tengono le bocche cucite su eventuali nuove mosse sul fronte dei divieti legati all'abuso di alcol, la preoccupazione è palpabile. «Quello che è successo sabato-. commenta l''assessore alla Sicurezza, Luca Merli, è intollerabile. Abbiamo il dovere di tutelare la Perugia per bene, i titolari dei locali che si comportano correttamente e i turisti che vorranno passare le giornate e le serata nella nostra città adesso che l'Umbria diventerà zona bianca. Quindi i controlli saranno sempre assicurati al massimo livello. A partire dal prossimo fine settimana e poi una volta che l'Umbria cambierà colore. E non solo un atto dovuto».

Attenzione alta dopo la tensione alta. I controlli saranno intensificati e da metà mese arriveranno anche i rinforzi annunciati per la polizia municipale. Prenderanno servizio venti nuovi agenti, quelli arrivati a palazzo dei Priori con l'ultimo concorso, ma l'obiettivo, come ha spiegato dallo stesso assessore Merli, è quello di andare oltre. Altre dieci assunzioni per il 2022 con un nuovo concorso e uno sguardo ancora più avanti per rimpolpare un organico che, al di là delle uscite, è da sempre ridotto all'osso e che mal si concilia non solo con i compiti della Municipale, ma anche con le scelte sulla sicurezza della giunta Romizi a trazione Lega.

Luca Benedetti