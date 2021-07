Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

I NODI DELL'AMBIENTE

Sul delicato tema degli alberi e della gestione del verde in città continuano a spuntare fuori segnalazioni e polemiche.

A pochi giorni dallo sfogo di alcuni cittadini per gli alberi nuovi e apparentemente già secchi nella zona di via Martiri dei Lager, c'è chi alza la voce, tanto per fare un esempio, per quelli del parco Chico Mendez, nel versante del Capitini (vicino a dove scatteranno lavori per una nuova struttura scolastica). Anche lì si parla di tanti alberi giovanissimi ma che sembrano già oramai irrecuperabili nonostante, viene sottolineato, messi a dimora da poco tempo. Via social sono tanti i posto dedicati all'argomento.

L'ultimo, rivolto principalmente alla zona del parco Chico Mendez, traccia un quadro preoccupante. Basta fare una passeggiata per notare tante giovani piante con la chioma ingiallita tanto da far pensare che ogni intervento sia oramai irrecuperabile.

I cittadini che hanno sollevato la questione parlano infatti di decine di «piante già morte» oppure «con danni più o meno gravi», cioè con chiome deformate, parzialmente danneggiate dalle potature errate, scortecciamenti.

I NODI

Nella lista degli alberi che soffrono al Chico Mendez ci sono anche olivi. Uno dei nodi che vengono messi in luce è senz'altro quello della necessità di una costante irrigazione, importante per le piante. Fra i moltissimi cittadini che si sono espressi sul tema c'è anche chi ha proposto una sorta di flash mob a suon di secchi d'acqua per sensibilizzare le istituzioni sull'argomento.

Argomento che prende sempre più piede dopo l'avvio delle proteste nella zona di Madonna Alta, dove sono stati effettuati tanti abbattimenti e c'è una grave sofferenza da parte delle nuove alberature messe a dimora. Risultano quasi o del tutto secche ad esempio le querce in via Martiri dei Lager.

L'AUSPICIO

Proprio nei giorni scorsi il Comune ha fatto il punto sul verde parlando anche del bilancio arboreo. Per l'autunno sono stati annunciati nuovi alberi in varie zone della città ed è stato assicurato un saldo in positivo fra abbattimenti e nuovi alberi messi a dimora.

Un aspetto più che buono, ma i cittadini alzano la voce chiedendo manutenzione costante per evitare sprechi e un gran numero di nuovi alberi morti o comunque in grave sofferenza.

Riccardo Gasperini

