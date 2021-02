MALTEMPO

Strade ko e paura. Con vigili del fuoco, polizie locali e polizia stradale a correre dappertutto per risolvere le situazioni di emergenza e rispondere ai problemi dei cittadini: questa, la fotografia della domenica di San Valentino a Perugia e provincia.

Il vento e le temperature polari hanno creato non pochi disagi, che si sono sostituiti quasi dappertutto alle vibrazioni positive del risveglio di sabato mattina sotto un soffice manto di neve. Nel capoluogo, ieri mattina, problematiche soprattutto nella zona del Bulagaio e di via Eugubina, con il ghiaccio sulla strada che ha creato non pochi problemi. Situazione che potrebbe riproporsi anche oggi, viste le temperature bassissime del pomeriggio di ieri e della notte.

L'allerta principale, come sabato, è stata comunque quella legata agli alberi: il vento che ha soffiato anche a più di 60 chilometri orari nella notte tra sabato e domenica ha portato al crollo di molti alberi e grossi rami, almeno una ventina, e quasi tutti in città e hinterland. La situazione più delicata a Bosco dove due grossi pini si sono abbattuti sul tetto di un ristorante. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuoverli, al pari di altri due alberi che stavano per crollare a loro volta sull'edificio.

IN PROVINCIA

Risveglio sotto la neve in Altotevere. Nonostante la coltre bianca ed il crollo delle temperature, situazione sotto controllo sulle strade. Nella zona di Gubbio e Città di Castello, dove le precipitazioni hanno interessato soprattutto Parnacciano e Monte Santa Maria Tiberina, uomini della Provincia sono entrati in azione con i mezzi spalaneve e spargisale per garantire la percorribilità con il supporto di ditte specializzate. A Città di Castello la Polizia Municipale ha effettuato alcuni controlli sull'Apecchiese finalizzati a verificare che le auto in transito fossero dotati di pneumatici invernali o avessero al seguito catene da neve. Circolazione regolare ed opere di rifinitura, trattamenti antigelo compresi, nell'Euguibino Gualdese. Sulle strade dell'Appennino modesti disagi per il vento che ha provocato accumuli di neve, rimossi. La struttura manutentiva della Provincia di Perugia, affiancata da aziende incaricate, è presente sulle strade, tutte libere e transitabili. Nelle prossime ore proseguirà il monitoraggio per garantire una viabilità sicura. Resta la paura per il ghiaccio in conseguenza di temperature polari fino a tutta la giornata odierna.

Michele Milletti

Walter Rondoni

