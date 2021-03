19 Marzo 2021

LA SFIDA

Università e Impresa insieme per rimettere in moto il territorio umbro-marchigiano, con un progetto di una grande valenza di innovazione culturale e sociale: presentati stamane in conferenza stampa i Situmtalk, gli webinar della Scuola di Innovazione Territoriale Umbria Marche (Situm), nata su iniziativa dei Magnifici Rettori dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero e dell'Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, con l'obiettivo di creare lavoro e imprenditorialità e favorire lo sviluppo del territorio umbro-marchigiano, che possiede un grande potenziale sociale, economico e culturale per molti versi ancora inespresso, nell'ottica della terza missione dell'Università.

Al centro del progetto Situm, infatti, sta la volontà di identificare i valori che trasformano la provincia in sinonimo di sostenibilità e la periferia in una nuova idea di centro, dove la bassa densità abitativa genera un'alta qualità della vita, grazie all'individuazione di eventi e percorsi formativi universitari multidisciplinari, dal taglio agile e su contenuti innovativi.

«Con Situm abbiamo puntato sulla collaborazione tra Università e tra Regioni ha dichiarato il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero - ripensando completamente l'idea tradizionale di territorio in funzione di un progetto di sviluppo inclusivo e integrato, in grado di coinvolgere concretamente accademia, istituzioni e aziende nella ricerca delle soluzioni migliori e più efficaci, a prescindere dall'appartenenza territoriale. Situm, infatti, intende creare un ponte tra le istituzioni e i giovani in formazione, contaminando in modo virtuoso le competenze accademiche con le esigenze dei nostri territori e del loro mondo produttivo, senza soluzione di continuità fra Umbria e Marche, al fine di conquistare la consapevolezza di una nuova centralità che sia anche di modello per Paese. Ai nostri laureati intendiamo assicurare un presente e un futuro in questa nuova realtà territorialmente allargata e collaborativa, grazie a un percorso di alta formazione alla cui progettazione e realizzazione potranno contribuire tutti i soggetti che condividono questa visione inclusiva e che vorranno impegnarsi in uno spazio aperto di confronto e progettazione. Siamo infatti convinti che il futuro dei giovani non sia fatto di confini - territoriali o disciplinari -, ma di opportunità da cogliere e di qualità, umane e territoriali, da valorizzare. Ringrazio il Rettore Gian Luca Gregori, l'impresa Loccioni, le Camere di Commercio di Umbria e Marche, per aver condiviso questa visione, che ci auguriamo si diffonda sempre più, a beneficio di tutti»

«Situm è un progetto di ampio respiro ha detto il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Prof. Gian Luca Gregori - dove si sviluppano competenze di discipline differenti, per offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti nuove opportunità anche mediante la valorizzazione del territorio. Due Università e due Camere di Commercio insieme per offrire conoscenze che possono trasformarsi in fattori competitivi aziendali e territoriali».