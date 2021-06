IL CASO

È inagibile ormai da mesi il terzo piano del tribunale civile in piazza Matteotti. Problemi di infiltrazioni d'acqua ma anche di stabilità del tetto, come dimostra l'impalcatura che da settimane è stata montata sul lato del palazzo lungo via Fani.

I lavori stanno interessando proprio la copertura di quell'ultimo piano adibito a uffici, aule e archivio. Almeno fino a prima della pandemia.

Quelle aule anguste, piccole e, appunto, sottotetto, sono state chiuse appena le norme anti Covid non ne hanno più consentito l'utilizzo, considerando i problemi ovvi di mancanza di distanziamento. Un problema a cui si sono aggiunti le infiltrazioni e qualche cedimento, che hanno reso necessario l'intervento degli operai per il ripristino di una condizione di agibilità e sicurezza.

E per cui i ben informati spiegano come sia stato chiesto uno sconto sull'affitto, in vista dei disagi. Disagi dei dipendenti e dei magistrati, ma anche dell'utenza, considerando le difficoltà di accedere ai fascicoli conservati al terzo piano.

Mentre proprio per quell'impalcatura è stata spostata, temporaneamente, la postazione dedicata ai taxi, trasferita da via Fani direttamente a corso Vannucci, davanti all'ingresso del Comune.

CITTADELLA GIUDIZIARIA

E si tratta solo dell'ultimo esempio delle difficoltà logistiche legate alle strutture dedicate al sistema giustizia in città, con il processi penali sempre più votati al Capitini. Per cui si chiede sempre più a gran voce una soluzione veloce alla realizzazione della cittadella giudiziaria all'interno dell'ex carcere.

Soprattutto dopo che il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha inserito il progetto di Perugia tra quelli da finanziare con il Recovery plan. E dopo che si è risolto un problema in Regione legato agli spazi di piazza Partigiani.

Di certo, come ricordato anche dal procuratore generale Sergio Sottani il giorno del suo insediamento, il problema della infrastrutture giudiziarie resta e il progetto dell'ex carcere diventa ora prioritario.

Ma la buona notizia è che il pressing sembra funzionare e che qualcosa si stia muovendo verso passaggi più certi e meno fumosi di continue relazioni, commissioni e rassicurazioni.

Tanto che gli incontri con il Comune, tra avvocatura e vertici giudiziari, si stanno facendo sempre più fitti. E il progetto di cui si parla oramai da decenni sembra diventare sempre più concreto. Tra i soldi del Recovery e l'impegno di chi è convinto sia una necessità per rendere più dignitoso il sistema giustizia a Perugia, capoluogo e sede di Corte d'appello. Un progetto, quello della Cittadella Giudiziaria che resta in attesa da anni.

Egle Priolo

