Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

IMPIANTISTICA

Dopo la grande operazione per la nuova pista, omologata dalla Fidal, al Santa Giuliana è ancora tempo di interventi di miglioramento dell'impianto. Stavolta tocca in particolare alla sicurezza, anche se sono stati previsti pure ulteriori lavori legati al restauro, al risanamento conservativo e all'abbattimento delle barriere architettoniche, per un totale di spesa di 300mila euro. Ma più nello specifico, per il Santa Giuliana arriverà presto anche un nuovo impianto di illuminazione che consentirà un più funzionale utilizzo dello stadio di atletica nelle ore serali, di tornelli per contingentare e regolare l'accesso e di un nuovo impianto di videosorveglianza, che garantirà maggiore sicurezza. Il Comune nei giorni scorsi ha ottenuto, attraverso un bando regionale, un contributo di importo pari a 200mila euro, che uniti al cofinanziamento comunale di 100mila euro, consentiranno di procedere al pacchetto di lavori previsti. «Mi complimento con i dirigenti, tecnici ed impiegati degli uffici competenti ha detto l'assessore allo Sport Clara Pastorelli per aver partecipato con successo a questo bando, che consente al Comune di poter contare su ulteriori fondi da destinare ad un impianto molto importante per la città, qual è appunto il Santa Giuliana. Poter disporre di un impianto di illuminazione, fino ad ora inesistente, sarà uno stimolo per dare vita a nuovi eventi sportivi».

Ri. Ga.