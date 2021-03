11 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EVENTO

La retrospettiva dedicata ad Aldo Rossi, al Museo Maxxi di Roma, restituisce ai perugini l'orgoglio per il Broletto nato da un progetto che ha diviso la città. Ma la mostra è una riconciliazione su un progetto architettonico visionario firmato da uno più grandi archetti del XX Secolo, eppure spesso ripudiato per essere, forse, troppo avanti per il suo stile post-modern.

La mostra si presenta in una veste allestitiva commovente perché tra modellini in scala, schizzi, bozzetti e progetti, il pubblico viene calato nel mondo dell'architettura analogica, fatta di matita, acquerello, creatività. L'archistar era un vero artista, un po' sironiano, che sapeva raccontare le città col pennello con volumi accentuati, colori tenui e pannellate sicure. Disse, a chi fece obiezioni, che a Perugia l'avevano chiamato per lasciare un segno e un segno l'avrebbe lasciato. I suoi studi, suo vanto ed ossessione, li descrisse nel 1966 in un ma che ha formato generazioni di architetti. Approdò a Perugia dopo riconoscimenti internazionali, ma poche realizzazioni nei primi '80 per spazzar via progetti vecchi e nuovi inadeguati. Tra i bozzetti e i progetti per il Centro direzionale Fontivegge, di cui è stato prestato dal Comune di Perugia il modellino in legno, si intravede l'amore che l'architetto aveva per Perugia che così descrive: può essere considerata città italiana per eccellenza nel rapporto tra strade e piazze, città umanistica e modello ideale. Rossi però, quando disegnò il progetto non poteva sapere cosa sarebbe cresciuto là intorno, né che sarebbe rimasto incompiuto, senza il cono-teatro, e un centro civico, simbolo del centro direzionale con sala gradinata per 300 persone, e lo steccone parallelo alla via. Del progetto resta una piazza, riconvertita e restituita ai cittadini come skatepark e non più come terra di nessuno, crocevia degli spacciatori. E' stato additato a questo luogo non finito tutti i mali della città, tanto da aver indotto le istituzioni a seguire per trent'anni a cercare una cura, oggi, forse, grazie a scivoli e cunette dove risuonano i salti degli skaters, il silenzio metafisico de broletto è stato finalmente interrotto. Si risveglia ora l'orgoglio di essere lì al MAXXI di Roma, tra 800 fra documenti, carteggi, modelli, schizzi, disegni e fotografie, tra cui le immagini di celebri autori come Gabriele Basilico, Luigi Ghirri, Antonio Martinelli, Ugo Mulas.

Francesca Duranti